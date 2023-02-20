Москва, 20 февраля, 2023, 03:03 — ИА Регнум. Ситуация с обеспеченностью Украины вооружением кардинально изменилась с 2014 года, заявил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. По его словам, с тех пор Киев щедро снабдили западным оружием, в том числе американскими РСЗО HIMARS. Об этом глава СК рассказал в интервью ТАСС.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Бастрыкин

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«Сейчас Запад поставляет всё более смертоносное вооружение. Экспертные исследования осколков, изъятых при осмотрах мест происшествий, показывают, что в нарушение всех международных норм представители вооруженных формирований Украины ведут огонь по населенным пунктам из различных реактивных систем залпового огня», — сказал Бастрыкин.

В списке используемого ВСУ вооружения он назвал реактивные системы залпового огня — советские («Град», Ураган», «Смерч»), американские (HIMARS) и чешские («Vampire»), ствольную артиллерию калибра 155-мм (американская гаубица М777 и французская самоходная артиллерийская установка Caesar), миномёты калибра 122-мм.

Председатель СК РФ подчеркнул, что в 2014 году у ВС Украины не было таких арсеналов, и для обстрелов мирных жителей не использовалось натовского оружие.

«Но с тех пор ситуация кардинально поменялась», — сказал Бастрыкин.

Он назвал свидетельствами намерений ВСУ причинить вред мирному населению Донбасса «воронки от этих ракет и фрагменты боеприпасов вблизи гражданских объектов».

Как сообщало ИА REGNUM, во Франции почти завершили обучение военных работе с танками и вот-вот отправят технику на Украину, рассказал 19 февраля министр обороны страны Себастьян Лекорню. Предполагается, что к началу апреля украинская армия, скорее всего, получит от Запада 50 танков, а всего в планах поставить около 320 боевых машин.