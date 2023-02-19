Москва, 20 февраля, 2023, 02:36 — ИА Регнум. Соглашение между Россией и КНР, предусматривающее безвизовое пересечение границы туристическими группами, возобновило своё действие. Об этом РБК сообщили источники в российских министерствах иностранных дел и экономического развития.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Китай

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Первую группу туристов, которым не понадобятся визы, ждут в России 23 февраля. Китайцы из Гуанчжоу посетят Москву и Санкт-Петербург. Численность безвизовых групп в соответствии с соглашением не должна превышать 50 человек.

Ранее на сложности работы в отсутствие действия безвизовых договорённостей жаловались российские туроператоры. Ситуация изменится после того, как Минэкономразвития получит от курирующего туризм китайского ведомства перечень туркомпаний, которые выразили готовность отправлять группы в Россию в рамках безвизовых договорённостей. Список будет направлен в пограничную службу. Когда безвизовый коридор начнёт работать в полной мере, пока неизвестно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о росте интереса жителей Китая к получению российских виз на фоне ослабления противоэпидемических мер в КНР. Число обращений увеличилось с начала 2023 года.