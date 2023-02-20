Глава комиссии Африканского союза Факи: изгнанную делегацию Израиля не приглашали на саммит

Аддис-Абеба, , 02:14 — REGNUM Председатель комиссии Афросоюза Муса Факи пояснил почему израильские дипломаты были вынуждены покинуть церемонию открытия саммита. По словам спикера, их официально никто не приглашал.

Израиль Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Читайте также: Делегацию Израиля выгнали с саммита стран Африканского союза

«Израильский чиновник был выведен с открытия саммита, потому что мы не приглашали израильских официальных лиц», — сказал Муса Факи журналистам.

Отметим, что с 2021 года Израиль имеет статус наблюдателя в Африканском союзе. При этом Алжир, Тунис, Египет, Ливия и Мавритания и другие выступили против подобного статуса Тель-Авива.

Факи добавил, что решение о предоставлении Израилю статуса «наблюдателя было приостановлено до обсуждения специально созданным комитетом».

В состав комитета вошли главы Алжира, ЮАР, Руанды, ДРК, Нигерии, Камеруна, Сенегала.

Как сообщало ИА REGNUM, делегацию Израиля 18 февраля попросили покинуть зал в ходе саммита стран Африканского союза (АС), проходившем в Эфиопии.