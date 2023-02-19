Аддис-Абеба, 20 февраля, 2023, 02:14 — ИА Регнум. Председатель комиссии Афросоюза Муса Факи пояснил, почему израильские дипломаты были вынуждены покинуть церемонию открытия саммита. По словам спикера, их официально никто не приглашал.

Иван Шилов ИА REGNUM Израиль

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«Израильский чиновник был выведен с открытия саммита, потому что мы не приглашали израильских официальных лиц», — сказал Муса Факи журналистам.

Отметим, что с 2021 года Израиль имеет статус наблюдателя в Африканском союзе. При этом Алжир, Тунис, Египет, Ливия, Мавритания и другие выступили против подобного статуса Тель-Авива.

Факи добавил, что решение о предоставлении Израилю статуса «наблюдателя было приостановлено до обсуждения специально созданным комитетом».

В состав комитета вошли главы Алжира, ЮАР, Руанды, ДРК, Нигерии, Камеруна, Сенегала.

Как сообщало ИА REGNUM, делегацию Израиля 18 февраля попросили покинуть зал в ходе саммита стран Африканского союза (АС), проходившего в Эфиопии.