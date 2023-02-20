Депутат Рады Кравчук заявила, что Украина не будет участвовать в сессии ОБСЕ в Вене

Киев, , 02:12 — REGNUM Делегаты из Украины не будут принимать участие в мероприятиях Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), которые будут проходить в Вене 23–24 февраля. Об этом заявила депутат Верховной Рады Евгения Кравчук, её выступление транслировали украинские телеканалы.

ОБСЕ Immanuel Giel

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«Мы не будем участвовать в официальных мероприятиях Парламентской ассамблеи, ни в каких», — сказала депутат.

Она подчеркнула, что, тем не менее, украинские делегаты приедут в Вену, исключительно с целью переговоров. Обсуждать они намерены то, «как вывести из кризиса ОБСЕ или, по крайней мере, Парламентскую ассамблею организации», отметила Кравчук.

Ранее глава украинской делегации при ПА ОБСЕ Никита Потураев письменно уведомил организацию, что Киев не будет участвовать в заседаниях Парламентской ассамблеи из-за того, что до них допущены представители РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в лице генсека организации Хельги Шмид высказалась за то, чтобы Россия осталась членом ОБСЕ. Шмид назвала ОБСЕ единственной структурой по безопасности, «в которой все, кто имеет значение для европейской архитектуры безопасности, сидят за одним столом».