Пхеньян, , 01:55 — REGNUM Северная Корея утром 20 февраля запустила несколько ракет в направлении Японского моря. Снаряды уже упали, об этом сообщили южнокорейские и японские военные.

Запуск баллистической ракеты. КНДР Wiihot.com

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Служба безопасности на море Японии сообщила о трёх пусках ракет с территории КНДР. Военные призывают не приближаться к фрагментам.

Всего с начала года КНДР провела три ракетных пуска. В 2022 году их было 37.

Как сообщало ИА REGNUM, Северная Корея не будет направлять на Сеул межконтинентальные баллистические ракеты. Такое заявление сделала заместитель директора Отдела пропаганды и агитации Центрального комитета Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон.