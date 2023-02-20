Financial Times: Западу не удалось напугать Россией Африку и Латинскую Америку

Мюнхен, Германия, , 01:53 — REGNUM На международной конференции по безопасности в немецком Мюнхене до лидеров стран Африки и Латинской Америки пытались донести информацию о том, что Россия является угрозой для всего мира. Однако заставить поверить в эту точку зрения не удалось, сообщило Financial Times.

Политика СШАнтажа. 1984

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По версии издания, мюнхенская конференция использовалась в том числе с целью повлиять на мнение руководства стран Латинской Америки и Африки о действиях России. Страны отказались ужесточить внешнюю политику в отношении РФ, несмотря на давление Запада.

Представителям лояльных государств западные политики пытались доказать, что РФ несёт угрозу не только Европе, но и всему миру. Однако, как выяснилось, там больше обеспокоены не действиями России на Украине, а экономической ситуацией: высокой инфляцией, ростом стоимости энергоносителей и нестабильностью ситуации с продовольственной безопасностью.

Недоверие к Западу в Африке и Латинской Америка сохраняется, следует из текста статьи, в том числе из-за неготовности выплачивать климатические компенсации и нежелания поставлять вакцины от COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, на мюнхенской конференции в основном обсуждались вопросы поставки на Украину вооружений. В том числе речь шла об истребителях.