Лондон, 20 февраля, 2023, 01:38 — ИА Регнум. Антивоенная драма «На Западном фронте без перемен» немецкого режиссера Эдварда Бергера получила премию Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) как лучший фильм.

DanielSTL Кинопрокат

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Картина основана на одноименном романе известного немецкого писателя Эриха Марии Ремарка. Драма собрала сразу несколько номинаций: как лучший фильм не на английском языке, Бергера наградили как лучшего режиссера, также были отмечены звук и музыка фильма.

Документальный фильм «Навальный» канадского режиссера Дэниела Роэра получил премию в категории «Лучший документальный фильм».

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году британские пользователи высказались относительно прошедшей церемонии BAFTA. Они раскритиковали церемонию вручения наград за «проповеди» звёзд и их «демонстрацию добродетели» по отношению к ситуации на Украине.