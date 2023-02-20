Сенатор Пушков: Бербок опозорилась в очередной раз заявлением о повороте России на 360 градусов

Москва, , 01:24 — REGNUM Представитель Совета Федерации РФ Алексей Пушков напомнил министру иностранных дел Германии Анналене Бербок о том, что разворот на 360 градусов фактически означает возвращение в исходную точку. Сенатор расценил заявление главы МИД Германии о развороте России на соответствующий угол как очередной позор, мнение опубликовано в его телеграм-канале.

Алексей Пушков Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Глава МИД ФРГ в очередной раз опозорилась. Разворот на 360 градусов означает возвращение в исходную точку», — написал Пушков.

Он подчеркнул, что на правила геометрии Бербок неоднократно указывали немецкие интернет-пользователи, «окончившие среднюю школу».

Как сообщало ИА REGNUM, Бербок заявила, что правление президента РФ Владимира Путина угрожает безопасности Украине до тех пор, пока российский лидер не развернёт свою политику на 360 градусов. После этих слов жители Германии назвали министра иностранных дел страны глупой, предложили ввести для политиков тестирование на IQ и задумались о том, как долго ещё Бербок будет занимать свою должность, позоря ФРГ.