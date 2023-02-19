Варшава, 20 февраля, 2023, 01:17 — ИА Регнум. Президент Польши Анджей Дуда предостерёг белорусского коллегу Александра Лукашенко: вступление Белоруссии в конфликт на Украине будет означать для него «конец». По мнению Дуды, народ практически в полном составе выступит против Лукашенко. Своё мнение он высказал в интервью украинскому телеканалу «1+1».

President.gov.ua Анджей Дуда и Владимир Зеленский

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Польский глава в качестве аргументов привёл отсутствие боевого опыта у белорусов, а также нежелание воевать.

«Белорусы не являются воинственной нацией и не хотят воевать. Лукашенко понимает, что это будет означать для него окончательный конец, потому что народ, на мой взгляд, в полном составе пойдёт против него», — сказал Дуда.

Как сообщало ИА REGNUM, о мечте организовать режим свободного пересечения границы с Украиной и Белоруссией рассказал 19 февраля Анджей Дуда.