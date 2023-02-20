Власти Абхазии назвали беспочвенными обвинения в присоединении страны к России

Гагра, Абхазия, , 01:06 — REGNUM Ложной информацией из недостоверных источников назвали в Абхазии слухи о вхождении страны в состав России. Соответствующее заявление распространила пресс-служба абхазского президента Аслана Бжании.

Абхазия Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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Жителей страны в официальном заявлении попросили «не принимать во внимание ложную информацию из недостоверных источников». Поводом для появления слухов назван визит лидера страны в Москву, дезинформация появились в интернете и соцсетях.

В администрации президента Абхазии подчеркнули, что подобные необоснованные вбросы могут быть восприняты властями как попытка беспочвенно и голословно обвинить власти в подрыве конституционного строя. В сообщении также заявлено о готовности предоставить всем интересующимся исчерпывающую информацию о деятельности Аслана Бжании из достоверных источников.

Как сообщало ИА REGNUM, информация о предстоящем присоединении Абхазии к России не соответствует действительности, заявил 16 февраля глава Совета безопасности республики Сергей Шамба. Эти планы даже не обсуждаются, подчеркнул он.