Бойцы ВС России уничтожили «элитную» группу боевиков-нацистов из спецподразделения «Волки Да Винчи»

Киев, , 01:03 — REGNUM Российские военные ликвидировала группу нацистов из спецподразделения «Волки Да Винчи» группировки «Гонор». Об удачном завершении операции сообщил телеграм-канал «Военкоры Русской Весны».

В зоне проведения СВО Министерство обороны России

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Уничтоженные армией России четыре боевика участвовали, в том числе, в боях за Купянск Харьковской области осенью 2022 года. Отмечается, что они причастны к чисткам мирного населения, проявляющего симпатию к России.

Главарь группы киевской армии Дмитрий Коцюбайло, позывной «Да Винчи», является одним из лидеров неонацистского движения на Украине.

Боевиков уничтожили несколько дней назад. Сообщается о ликвидации Юрия Кулика — позывной «Кабан», Виталия Захарченко («Джин»), Евгения Саража («Джек») и Ростислав Стадника — позывной «Росс».

Отряд, к которому они относились, считался «элитным», проходил военные курсы для боевиков на территории Германии и США.

Как сообщало ИА REGNUM, разведчики ВС России засекли позиции диверсантов ВСУ, которые находились неподалеку от Кременной в Луганской Народной Республике, и ликвидировали их.