«Военкоры Русской Весны» показали эффектное уничтожение машины ВСУ с боеприпасами

Запорожье, , 00:40 — REGNUM В Запорожской области на южном направлении российские военные уничтожили автомобиль, который подвозил боеприпасы для одного из подразделений ВСУ на линию фронта. После точного попадания по машине, в ней сдетонировал весь перевозимый боекомплект. Видео удачного попадания опубликовал телеграм-канал «Военкоры Русской Весны».

В зоне проведения СВО Министерство обороны Российской Федерации

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Вражескую технику, на которой подвозили боеприпасы к своим позициям ВСУ, обнаружили разведчики ВС РФ с беспилотника. Удар российская артиллерия нанесла один, и он был точно в цель — машина с боеприпасами взлетела в воздух.

Как сообщало ИА REGNUM, воздушно-космические силы России осуществили ряд атак по пунктам дислокации военных ВСУ в городе Авдеевке Покровского района Донецкой Народной Республики.