Киев, , 00:28 — REGNUM Положение ВСУ под Бахмутом и Угледаром самое сложное, следует из сообщения президента Украины Владимира Зеленского по итогам заседания ставки главнокомандующего страны. Видеообращение украинского лидера опубликовано в его телеграм-канале.

Зеленский Официальное интернет-представительство главы киевского режима

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Он сделал акцент на мобилизации военнослужащих для участия в боевых действиях и формировании новых бригад «Гвардии наступления», а также перечислил самые горячие направления, в их числе — бахмутское и угледарское.

«Угледарское направление, ОТУ «Донецк» — докладывал генерал Содоль. Ситуация очень непростая. Боремся», — сказал Зеленский.

О ситуации под Артёмовском (украинское название «Бахмут») докладывал генерала Сырский, речь шла об усилении позиций ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, ВСУ не собираются покидать расположения в городе Артёмовске, заявил 19 февраля глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Такое решение принято несмотря на сложную для ВСУ обстановку на этом направлении.