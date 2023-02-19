Тегеран, 20 февраля, 2023, 00:19 — ИА Регнум. Международные наблюдатели обнаружили в Иране уран, обогащённый до 84%. такой уровень чистоты близок к такому, который уже позволяет создавать ядерное оружие, сообщили в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ).

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

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«Это самый высокий уровень, обнаруженный инспекторами в стране на сегодняшний день», — подчеркнули в организации.

Для того чтобы из урана можно было создать ядерное оружие, его уровень обогащённости должен быть выше всего на 6%. Ранее Иран сообщал МАГАТЭ, что его центрифуги способны обогащать уран до 60%.

Теперь международные наблюдатели будут выяснять, была ли концентрация радиоактивного металла достигнута случайно или целенаправленно. Связанную с обогащением урана деятельность в Иране представители МАГАТЭ считают подозрительной.

Как сообщало ИА REGNUM, на 6,7 кг возрос за месяц запас высокообогащенного урана Ирана, сообщалось в отчёте МАГАТЭ в ноябре 2022 года.