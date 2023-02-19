Киев, 19 февраля, 2023, 23:49 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью газете Corriere della Sera, что если Китай не станет «придерживаться прагматичной позиции» по отношению к киевскому конфликту, то «мы рискуем получить третью мировую войну».

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По словам Зеленского, его «мирный план» предусматривает гарантии крупным державам.

«Надеюсь, что международное сообщество объединится и поддержит мой мирный план из десяти пунктов, который включает в себя гарантии США, Китая и крупных держав», — сказал украинский лидер.

Зеленский акцентировал, что отношения Киева и Пекина всегда были хорошими, а значит, КНР нужно поменять отношение и придерживаться «прагматичной позиции, иначе мы рискуем получить третью мировую войну».

«Глобальная задача состоит в том, чтобы предотвратить любой риск ядерного конфликта», — заключил Зеленский.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пекине не хотят, чтобы кризис на Украине затягивался, заявил 19 февраля в ходе встречи с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой глава внешнеполитического ведомства Китая Ван И.