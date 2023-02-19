Берлин, 19 февраля, 2023, 23:45 — ИА Регнум. Маловероятно то, что министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок сможет возглавить кабинет министров страны, получив должность канцлера. Такое мнение высказал доцент кафедры европейского права МГИМО МИД России Николай Топорнин РИА Новости.

Olaf Kosinsky Анналена Бербок

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Он прокомментировал информацию о намерении Бербок претендовать на это место, оценив её шансы победить в борьбе за должность как незначительные. Выдвинуться Бербок собирается в случае, если бундестаг распустят из-за ситуации на Украине. По мнению Топорнина, вероятность такого развития событий минимальна.

«Для того чтобы Анналена Бербок выдвинула свою кандидатуру на пост канцлера, нужно, чтобы нынешняя правительственная коалиция во главе с Олафом Шольцем и социал-демократами подала в отставку», — подчеркнул эксперт.

Он обратил внимание, что коалиция Бербок не обладает высоким рейтингом у населения страны: «Я сильно сомневаюсь, что «Зеленые» и лично Бербок что-то приобретут. А потерять они могут».

Как сообщало ИА REGNUM, жители Германии были удивлены и недовольны тем, что такие люди, как Бербок, занимают важные должности в государственных органах страны, после её высказывания о повороте Москвы на 360 градусов. Немцы признаются, что не считают забавными такие оплошности.