Донецк, 19 февраля, 2023, 23:33 — ИА Регнум. Один человек погиб в Донецке 19 февраля из-за обстрела города со стороны ВСУ. Штаб территориальной обороны ДНР также сообщил об одиннадцати раненых.

Иван Шилов ИА REGNUM Обстрел Донецка

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Снаряды в том числе прилетели в центр города. Удар по населённому пункту был массированным.

Совместный центр по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщил о прилёте 26 ракет калибра 155 мм. В том числе 12 снарядов упали в Киевском районе Донецка и 14 — в Петровском.

Как сообщало ИА REGNUM, днём 19 февраля по городу было выпущено 20 снарядов натовского калибра. Повреждения получили несколько зданий, в том числе детский сад, прокуратура и общежитие.