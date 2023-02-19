The Times рассказала об обстановке в бункере Зеленского: темно и секретно

Лондон, , 23:28 — REGNUM Британский журналист побывал в бункере президента Украины Владимира Зеленского, его офисе на Банковой улице в Киеве. Он пообщался с окружением украинского лидера. В числе респондентов — в том числе советник Зеленского Александр Роднянский и министр агрополитики Николай Сольский.

Владимир Зеленский President.gov.ua

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Издание The Times пишет, что «самое сердце правительственной машины Киева» окружено контрольно-пропускными пунктами с вооруженной охраной, в офис Зеленского доступ предоставляется только тем, у кого есть нужные документы и паспорт. Отмечается, что как только началась спецоперация, важных чиновников спрятали в подземные бункеры.

Охрана спрашивает у тех, кто хочет попасть в офис, секретные пароли, которые меняются каждый день. По словам журналиста, это чаще всего «бессмысленные фразы, которые русским было бы трудно произнести».

В самом здании свет не включают, а шторы задернуты. Всюду темно, люди подсвечивают себе телефонами.

Все, кто находится с главой Украины в бункере, подписали соглашение о неразглашении. Им нельзя распространять информацию об объекте, где он находится, удобствах в бункере и даже о подаваемой им еде.

На данный момент Зеленский стал чаще выходить из бункера, раньше киевские власти месяцами не покидали укрытие.

Как сообщало ИА REGNUM, планировалось, что после начала спецоперации Владимир Зеленский будет находиться в бункере в течение недели, но в итоге он просидел там два месяца.