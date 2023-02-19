В Ростове-на-Дону неизвестный мужчина открыл стрельбу в ТЦ «Орбита», есть пострадавшие

Ростов-на-Дону, , 23:16 — REGNUM В Ростове-на-Дону пытаются установить личность мужчины, который устроил стрельбу в торгово-развлекательном центре «Орбита». Пострадали два человека, сообщили в правоохранительные органах региона.

Стрельба

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Мужчина стрелял из травматического оружия, которое достал внезапно во время внезапно возникшего конфликта. Возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ («Хулиганство»). В МВД по Ростовской области сообщили о том, что в рамках расследования инцидента проводится проверка.

Ранения получили двое мужчин 1980 и 2003 годов рождения. Стрелка ищут сотрудники полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 февраля один человек погиб и трое получили ранения в результате стрельбы в торговом центре в американском городе Эль-Пасо, штат Техас.