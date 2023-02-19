Авдеевка, ДНР, 19 февраля, 2023, 23:05 — ИА Регнум. Воздушно-космические силы России осуществили ряд атак по пунктам дислокации военных ВСУ в городе Авдеевке Покровского района Донецкой Народной Республики. О серии авиаударов сообщило РИА Новости.

Цитата из х/ф «Забриски пойнт». Реж. Микеланджело Антониони. 1970. США, Италия Взрыв

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Атакованы участки, где находились украинские военные. Бомбы были сброшены вечером 19 февраля. Опубликовано видео мощных взрывов после атаки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Минобороны РФ опубликовало видео с демонстрацией боевой работы штурмовиков Су-25. Экипажи нанесли ракетные авиаудары по военным объектам и технике подразделений ВСУ в зоне спецоперации.