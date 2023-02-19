Премьер Венгрии Орбан: санкции против России являются оружием военной политики

Будапешт, , 22:52 — REGNUM Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что Евросоюзу стоит заняться борьбой с инфляцией, а не введением новых санкций против России, которые являются «оружием военной политики», наносящим ущерб европейским странам.

Виктор Орбан European People's Party

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«Если Брюссель в любом случае хочет воевать, то ему надо бы бороться против инфляции. Он этого не делает. Санкции — это оружие военной политики Брюсселя. Целились в Россию, а попали в Европу», — написал Орбан в соцсетях.

Премьер считает, что «брюссельские санкции» — это «вирус», который вызвал в Европе «санкционную инфляцию». Он не раз говорил, что Венгрия не поддерживает санкции против российской энергетики.

Как сообщало ИА REGNUM, на Украине идёт война не между добром и злом, а между двумя славянскими странами, «поэтому это не наша война», с таким заявлением обратился к жителям Венгрии Орбан.