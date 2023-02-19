Анкара, , 22:54 — REGNUM Обновлены данные о последствиях землетрясений в Турции. Всего в результате подземных толчков погибли 41 020 человек, сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий страны.

Землетрясение

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«Число погибших на данный момент составляет 41 020 человек», — отметили в ведомстве.

Общее число жертв землетрясений в Турции и Сирии достигло уже 46 тыс. человек. Людей и тела погибших продолжают доставать из-под завалов.

Как сообщало ИА REGNUM, свыше 105 тыс. зданий были разрушены или серьёзно повреждены в Турции из-за мощных землетрясений 6 февраля.