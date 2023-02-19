Киев, 19 февраля, 2023, 22:35 — ИА Регнум. Украинский лидер Владимир Зеленский своим указом от 19 февраля ввёл в действие решение Совета нацбезопасности и обороны страны о введении санкций против Московской биржи ММВБ-РТС.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

Читайте также: Зеленский ввел санкции против 333 граждан России

В указе сказано, что санкции против Московской биржи вводятся на десять лет. Они в том числе предусматривают блокирование активов, ограничение или полное прекращение торговых операций, запрет участия в приватизации и аренде госимущества.

Указ опубликован на сайте офиса президента Зеленского.

Как сообщало ИА REGNUM, также в списке санкций значатся глава «ДОМ. РФ» Виталий Мутко, бывший замминистра финансов Михаил Задорнов, экс-вице-премьер Ольга Голодец, несколько топ-менеджеров «Альфа-банка» и ВТБ и ряд финансистов и предпринимателей.