Дамаск, 19 февраля, 2023, 22:25 — ИА Регнум. Удар по Дамаску нанесли четыре истребителя F-16 ВВС Израиля. Об этом сообщил 19 февраля замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

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Гуринов уточнил, что 19 февраля с 00:22 до 00:27 четыре тактических истребителя F-16 ВВС Израиля со стороны Голанских высот нанесли ракетный удар, вследствие которого в Дамаске разрушены здания Технического института прикладного искусства и культурного центра в районе Кафр-Суса.

По предварительным данным, погибли пятеро, ранены 15 человек.

В провинции Латакия в результате удара беспилотника, запущенного террористами из района Маарет-Мухос по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Машария, ранены четыре сирийских военнослужащих.

По информации Олега Гуринова, за 18 февраля в идлибской зоне деэскалации зафиксировано два обстрела со стороны террористов «Джабхат Ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Как сообщало ИА REGNUM, Совет Безопасности и Генеральная Ассамблея ООН должны осудить удары Израиля по Дамаску, заявили в МИД Сирии.