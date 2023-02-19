Париж, , 22:23 — REGNUM Во Франции почти завершили обучение военных работе с танками и вот-вот отправят технику на Украину. Об этом сообщил министр обороны страны Себастьян Лекорню изданию Parisien.

Leopard 2 Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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«Обучение персонала практически завершено. Эти танки будут доставлены в конце следующей недели», — отметил он.

О количестве единиц бронетехники, которые Франция намерена передать Украине, не сообщается.

В стране также задумываются о возможности подготовки на Украине пилотов истребителей. Такая вероятность, по словам Лекорню, не исключена, однако о поставке боевых самолётов Киеву речи пока не идёт.

«Передача Украине самолётов заключает в себе очень сложные логистические и практические вопросы», — пояснил глава МИД Франции.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным британской газеты The Times, к началу апреля украинская армия, скорее всего, получит от Запада лишь 50 танков. Ранее западные союзники уверяли ВСУ в планах поставить около 320 боевых машин.