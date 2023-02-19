Донецк, 19 февраля, 2023, 21:45 — ИА Регнум. Один человек погиб и еще 11 пострадали в результате обстрела ВСУ Донецка, сообщили 19 февраля в штабе территориальной обороны ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллирийский обстрел ВСУ

Как сообщалось ранее, днем 19 февраля ВСУ обстреляли Петровский, Кировский и Куйбышевский районы Донецка. Было выпущено 20 снарядов натовского калибра.

Повреждения получили несколько зданий, включая детский сад, прокуратуру, общежитие и трибуны спорткомплекса «Олимпийский». В городе было приостановлено движение на двух троллейбусных маршрутах.