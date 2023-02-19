В Молдавии настаивают на пересмотре договоров с Газпромом

Кишинёв, , 21:46 — REGNUM Глава созданного в феврале 2023 года министерства энергетики Молдавии Виктор Парликов заявил о намерении обязательного пересмотра договоров с Газпромом и Молдавской ГРЭС.

Виктор Парликов. gov. md

По его словам, этот вопрос относится не только к компетенции возглавляемого им министерства, это комплексный вопрос, и при его решении «надо учитывать отношения с Приднестровьем».

Пока Парликов планирует формировать команду и привлечь в неё в том числе зарубежных специалистов, однако из-за низких зарплат мало кто, даже из представителей диаспоры, может принять приглашение, отметил он.

Напомним, в конце декабря 2022 года Кишинёв и Тирасполь договорились о продлении контракта, по которому Молдавия передаёт Приднестровью весь получаемый из России природный газ, а ПМР продолжит экспортировать на правый берег Днепра электроэнергию.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что власти уверенно ведут Молдавию по пути Украины. Смена молдавского правительства носит лишь «косметический характер», поэтому «курс Кишинёва в отношении России вряд ли изменится», сказала она.