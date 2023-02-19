Киев, 19 февраля, 2023, 21:26 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский 19 февраля подписал указ о введении санкций в отношении 333 граждан России.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

В списке фигурируют, в частности, глава «ДОМ. РФ» Виталий Мутко, бывший заместитель министра финансов Михаил Задорнов, экс-вице-премьер Ольга Голодец, несколько топ-менеджеров Альфа-банка и ВТБ, еще ряд финансистов и предпринимателей. Также санкции введены в отношении Московской биржи.

Предполагается заморозка на территории Украины всех активов попавших под санкции, если такие активы существуют, сроком на десять лет, а также запрет проведения любых финансовых операций.

Неделей ранее, 12 февраля, Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях в отношении 200 граждан России.