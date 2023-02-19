Бастрыкин рассказал, что солдаты ВСУ отрезают головы погибшим наёмникам
Москва, 19 февраля 2023, 21:28 — REGNUM Солдаты украинской армии обезглавливают погибших наёмников, чтобы их было сложнее опознать, заявил в интервью ТАСС председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
Как сообщало ИА REGNUM ранее, выживший командир группы наёмников с позывным Черепаха рассказал журналистам о гибели троих коллег. Всех их убили украинские военные.
По данным газеты The Washington Post, если в начала спецоперации в военных действиях со стороны ВСУ участвовали порядка 20 тыс. иностранцев, то теперь — около 1-3 тыс.