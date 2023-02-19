Бастрыкин: солдаты ВСУ отрезают головы погибшим наёмникам, чтобы их не смогли опознать

Москва, , 21:28 — REGNUM Солдаты украинской армии обезглавливают погибших наёмников, чтобы их было сложнее опознать, заявил в интервью ТАСС председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

«Украинская сторона старается любым путём скрыть данные о личности иностранцев. С целью осложнить опознание тел погибших наёмников представители Вооруженных сил Украины отсекают им кисти и головы», — уточнил глава СКР.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, выживший командир группы наёмников с позывным Черепаха рассказал журналистам о гибели троих коллег. Всех их убили украинские военные.

По данным газеты The Washington Post, если в начала спецоперации в военных действиях со стороны ВСУ участвовали порядка 20 тыс. иностранцев, то теперь — около 1-3 тыс.