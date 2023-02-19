Москва, 19 февраля, 2023, 21:28 — ИА Регнум. Солдаты украинской армии обезглавливают погибших наёмников, чтобы их было сложнее опознать, заявил в интервью ТАСС председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Официальное интернет-представительство президента России Александр Бастрыкин

«Украинская сторона старается любым путём скрыть данные о личности иностранцев. С целью осложнить опознание тел погибших наёмников представители Вооруженных сил Украины отсекают им кисти и головы», — уточнил глава СКР.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, выживший командир группы наёмников с позывным Черепаха рассказал журналистам о гибели троих коллег. Всех их убили украинские военные.

По данным газеты The Washington Post, если в начале спецоперации в военных действиях со стороны ВСУ участвовали порядка 20 тыс. иностранцев, то теперь около 1–3 тыс.