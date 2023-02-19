В торговом центре в Ростове-на Дону произошла стрельба
Ростов-на-Дону, 19 февраля 2023, 21:15 — REGNUM Неизвестный злоумышленник открыл стрельбу из травматического оружия в ТРК «Орбита» в Ростове-на-Дону, передают информагентства со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Злоумышленник произвел один выстрел и, кроме того, вступил в драку с двумя мужчинами, нанеся им телесные повреждения.
Инцидент произошел вечером 17 февраля. Проводится проверка. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».