После стрельбы в торговом центре в Ростове-на-Дону возбуждено уголовное дело

Ростов-на-Дону, , 21:15 — REGNUM Неизвестный злоумышленник открыл стрельбу из травматического оружия в ТРК «Орбита» в Ростове-на-Дону, передают информагентства со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Злоумышленник произвел один выстрел и, кроме того, вступил в драку с двумя мужчинами, нанеся им телесные повреждения.

Инцидент произошел вечером 17 февраля. Проводится проверка. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».