В торговом центре в Ростове-на Дону произошла стрельба
После стрельбы в торговом центре в Ростове-на-Дону возбуждено уголовное дело
Ростов-на-Дону, 19 февраля, 2023, 21:15 — ИА Регнум. Неизвестный злоумышленник открыл стрельбу из травматического оружия в ТРК «Орбита» в Ростове-на-Дону, передают информагентства со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
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ТРК «Орбита» в Ростове-на-Дону
Злоумышленник произвел один выстрел и, кроме того, вступил в драку с двумя мужчинами, нанеся им телесные повреждения.
Инцидент произошел вечером 17 февраля. Проводится проверка. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».