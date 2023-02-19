Президент Польши Дуда рассказал, что мечтает об открытых границах с Украиной и Белоруссией

Варшава, , 21:11 — REGNUM О мечте организовать режим свободного пересечения границы с Украиной и Белоруссией рассказал 19 февраля в эфире всеукраинского телемарафона (идет одновременно по всем основным каналам) президент Польши Анджей Дуда.

Анджей Дуда Prezydent. pl

«Мы хотим жить в мире и спокойствии, строить добрососедские отношения. Наилучшим доказательством того, что мы можем жить вместе, является то, что мы чувствуем, находясь в ЕС, где фактически почти нет границ между Польшей и нашими соседями в Европейском союзе», — заявил польский лидер.

По его словам, Польша «никогда и ни к кому не предъявляла никаких претензий».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы МИД Польши Павел Яблоньский заявил, что власти Польши готовы закрыть последний пункт пропуска на границе с Белоруссией.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал ответить на закрытие пунктов пропуска с Литвой и Польшей.