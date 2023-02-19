Белгородский губернатор рассказал о погибшей в результате обстрела ВСУ 12-летней девочке

Белгород, , 20:50 — REGNUM При обстреле села Новая Таволжанка в Шебекинском округе Белгородской области погибла 12-летняя девочка, рассказал 19 февраля в своем телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков.

Вячеслав Гладков Иван Шилов (с) ИА REGNUM

В момент обстрела девочка разговаривала с отцом по телефону, снаряд разорвался прямо у нее за спиной, сообщил губернатор.

«Никто и никогда не сможет утешить мать и отца. Никакие слова утешения не воскресят единственного ребенка», — написал Гладков.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 19 февраля три муниципальных образования Белгородской области попали под обстрел ВСУ. На хуторе Старый и в селе Пороз пострадали по одному частному домовладению, повреждены линии электропередачи. Также ЛЭП была повреждена в Староселье.