Белгород, 19 февраля, 2023, 20:50 — ИА Регнум. При обстреле села Новая Таволжанка в Шебекинском округе Белгородской области погибла 12-летняя девочка, рассказал 19 февраля в своем телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА REGNUM Вячеслав Гладков

В момент обстрела девочка разговаривала с отцом по телефону, снаряд разорвался прямо у нее за спиной, сообщил губернатор.

«Никто и никогда не сможет утешить мать и отца. Никакие слова утешения не воскресят единственного ребенка», — написал Гладков.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 19 февраля три муниципальных образования Белгородской области попали под обстрел ВСУ. На хуторе Старый и в селе Пороз пострадали по одному частному домовладению, повреждены линии электропередачи. Также ЛЭП была повреждена в Староселье.