Вашингтон, 19 февраля, 2023, 21:05 — ИА Регнум. Китай и Россия представляют серьёзную угрозу в космосе, заявил 19 февраля новый командующий Космическими войсками США генерал Брэдли Чанс Солтцмэн.

Космические силы США Генерал-лейтенант Брэдли Чанс Солтцмэн

По его мнению, «стратегические конкуренты» США якобы производят оружие для использования в космическом пространстве, включая перехватчики и противоспутниковые ракеты.

Советники нового командующего американскими Космическими войсками подтвердили отсутствие переговоров с российскими и китайскими коллегами.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского генерал-майор Николай Нестечук заявил, что США создают малые боевые космические средства, способные выводить из строя российские спутники, их запуск можно спрятать в ходе выведения в космос аппаратов OneWeb или Starlink.

По его мнению, это формирует угрозу космического нападения на критически важные космические аппараты России и может привести к потере управления стратегическими ядерными силами.