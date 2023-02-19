Вашингтон, 19 февраля, 2023, 20:45 — ИА Регнум. Очередной пакет антироссийских санкций США коснётся оборонного, энергетического секторов России, а также финансовых институтов и нескольких лиц, сообщает 19 февраля агентство Bloomberg со ссылкой на анонимные источники.

U. S. Embassy New Delhi Уолли Адейемо

США и их союзники планируют не допустить обхода антироссийских санкций, а также ограничить третьи страны в поддержке России, пишет СМИ.

Напомним, 18 февраля заместитель министра финансов США Уолли Адейемо сказал, что Вашингтон будет направлять прямые предупреждения компаниям, уклоняющимся от исполнения антироссийских санкций на фоне конфликта на Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала, что антироссийские санкции в ЕС начали разрабатывать за два месяца до начала специальной военной операции на Украине.