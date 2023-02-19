Даниил Медведев выиграл турнир в Роттердаме
Роттердам, Нидерланды, 19 февраля 2023, 20:24 — REGNUM Российский теннисист Даниил Медведев 19 февраля выиграл турнир в голландском Роттердаме.
В финале он в трех сетах обыграл Янника Синнера из Италии — 5:7, 6:2, 6:2.
Медведев одержал 16-ю победу в турнираз ассоциации теннисистов-профессионалов за карьеру. С 20 февраля он займет 8-е место в мировом рейтинге.
В настоящее время лидерами рейтинга являются Новак Джокович, Карлос Алькарас и Стефанос Циципас. Еще один помимо Медведева представитель России, Андрей Рублев, занимает 5-е место.