Роттердам, Нидерланды, 19 февраля, 2023, 20:24 — ИА Регнум. Российский теннисист Даниил Медведев 19 февраля выиграл турнир в голландском Роттердаме.

Андрей Пронин ИА REGNUM Даниил Медведев (Россия)

В финале он в трех сетах обыграл Янника Синнера из Италии — 5:7, 6:2, 6:2.

Медведев одержал 16-ю победу в турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов за карьеру. С 20 февраля он займет восьмое место в мировом рейтинге.

В настоящее время лидерами рейтинга являются Новак Джокович, Карлос Алькарас и Стефанос Циципас. Еще один, помимо Медведева, представитель России Андрей Рублёв, занимает пятое место.