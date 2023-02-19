Блинкен: решения о действиях по Крыму должны приниматься Украиной

Вашингтон, , 20:10 — REGNUM Решения относительно Крыма должны приниматься не Вашингтоном, а Украиной, заявил в интервью телеканалу NBC госсекретарь США Энтони Блинкен.

Энтони Блинкен U. S. Department of State

При этом экс-командующий сухопутными войсками США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес считает, что главной целью ВСУ должен быть захват Крыма, поскольку полуостров имеет огромную военную и стратегическую ценность. Крым позволяет России контролировать Азовское море, а без доступа к полуострову Киев не сможет быстро восстановить экономику после завершения конфликта, сказал военный.

Напомним, заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд ранее высказалась за возможность ударов Украины по территории Крыма, в Вашингтоне считают такие возможные действия Киева законными.

Как сообщало ИА REGNUM, после слов Нуланд пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков констатировал, что США лишний раз подтвердили свою политику главного провокатора международной напряжённости.