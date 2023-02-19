СМИ: причиной смерти главы МИД Белоруссии Макея мог стать суицид
Минск, 19 февраля 2023, 20:07 — REGNUM Причиной смерти главы МИД Белоруссии Владимира Макея могло стать самоубийство, передает 19 февраля белорусское издание «Наша Нива» со ссылкой на неназванные высокопоставленные источники.
Авторы публикации напоминают, что в официальном сообщении о смерти Макея причина не была указана.
Причиной для суицида могли стать как личные, так и рабочие факторы, сказано также в сообщении.
Как сообщалось ранее, Макей скончался в ноябре 2022 года в возрасте 64 лет. О причинах смерти ничего не сообщалось. На посту главы МИД Белоруссии Макей проработал десять лет. Его похоронили в Минске с воинскими почестями.