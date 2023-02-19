СМИ: причиной смерти главы МИД Белоруссии Макея могло стать самоубийство

Минск, , 20:07 — REGNUM Причиной смерти главы МИД Белоруссии Владимира Макея могло стать самоубийство, передает 19 февраля белорусское издание «Наша Нива» со ссылкой на неназванные высокопоставленные источники.

Владимир Макей Иван Шилов © ИА REGNUM

Авторы публикации напоминают, что в официальном сообщении о смерти Макея причина не была указана.

Причиной для суицида могли стать как личные, так и рабочие факторы, сказано также в сообщении.

Как сообщалось ранее, Макей скончался в ноябре 2022 года в возрасте 64 лет. О причинах смерти ничего не сообщалось. На посту главы МИД Белоруссии Макей проработал десять лет. Его похоронили в Минске с воинскими почестями.