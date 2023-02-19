Минск, 19 февраля, 2023, 20:07 — ИА Регнум. Причиной смерти главы МИД Белоруссии Владимира Макея могло стать самоубийство, передает 19 февраля белорусское издание «Наша Нива» со ссылкой на неназванные высокопоставленные источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Макей

Авторы публикации напоминают, что в официальном сообщении о смерти Макея причина не была указана.

Причиной для суицида могли стать как личные, так и рабочие факторы, сказано также в сообщении.

Как сообщалось ранее, Макей скончался в ноябре 2022 года в возрасте 64 лет. О причинах смерти ничего не сообщалось. На посту главы МИД Белоруссии Макей проработал десять лет. Его похоронили в Минске с воинскими почестями.