Sunday Times: после начала российской спецоперации Зеленский сидел в бункере два месяца

Лондон, , 20:01 — REGNUM Планировалось, что после начала российской спецоперации Владимир Зеленский будет находиться в бункере в течение недели, но в итоге он просидел там два месяца. Об этом 19 февраля пишет корреспондент The Sunday Times Кэролайн Уиллер со ссылкой на источник в украинском правительстве.

Владимир Зеленский Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Отмечается, что Зеленского и его приближённых сразу перевели в подземный бункер после начала спецоперации в феврале 2022 года.

Первоначальный план предполагал, что это продлится около недели, но всё поменялось, и в первые два месяца боевых действий Зеленский и его команда большую часть времени находились под землёй. При этом он периодически выходил, чтобы показать, что он не сбежал.

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Также сообщается, что жившие вместе с Зеленским в убежище должны были подписать документ о неразглашении. Им было запрещено говорить о местонахождении бункера, удобствах в нём и еде, которой там кормили.

По информации издания, в последние месяцы бункер использовался всего однажды, когда была получена развединформация о возможном ударе по зданию киевского правительства.