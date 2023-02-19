Вашингтон обсуждал с Маском использование спутников Starlink на Украине

Вашингтон, , 19:45 — REGNUM Американские власти обговаривали с предпринимателем, основателем компании SpaceX Илоном Маском использование Украиной спутников Starlink, признал 19 февраля госсекретарь США Энтони Блинкен.

Илон Маск Иван Шилов © ИА REGNUM

В интервью телекомпании NBC он не стал раскрывать содержание бесед, а лишь подтвердил их.

Как передавало ИА REGNUM, ранее глава офиса Зеленского Михаил Подоляк предлагал американской компании SpaceX, которая ограничила доступ военных беспилотников ВСУ к спутниковой связи Starlink, определиться, кого она поддерживает ― Москву или Киев.

В свою очередь владелец компании Илон Маск сказал, что не допустит использования спутников Starlink для разжигания конфликта, который может привести к третьей мировой войне.