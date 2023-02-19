Вашингтон, 19 февраля, 2023, 19:41 — ИА Регнум. Возможные поставки из Китая в Россию летального вооружения для его применения в конфликте на Украине станут для властей США «красной линией» в отношении Китая, заявила 19 февраля постпред США в ООН Линда Томас-Гринфилд.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США

В Вашингтоне приветствуют слова представителей Китая о том, что конфликт на Украине должен завершиться, и надеются, что эти слова не разойдутся с делами, отметила Томас-Гринфилд.

Если всё же Китай решит отправлять оружие в Москву, его ждут «последствия», и в Пекине об этом предупреждены, добавила она.

Как сообщалось ранее, глава внешнеполитического ведомства Китая Ван И заявил, что Пекин призывает все стороны конфликта на Украине прекратить его.

Ранее Ван И также отметил, что Китай считает неприемлемыми угрозы со стороны США относительно негативных последствий возможных поставок орудия в Россию и в целом попытки оказать давление на Китай в контексте его отношений с Россией.