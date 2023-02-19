Sunday Times: Киев попросил Spotify исключить из каталогов российских исполнителей

Киев, , 19:31 — REGNUM Правительство Украины обратилось к руководству стримингового сервиса Spotify с просьбой исключить из своих катологов российских исполнителей, которые поддерживают позицию Москвы. Об этом, как передает британская газета The Sunday Times, заявил глава офиса украинского президента Андрей Ермак.

Андрей Ермак Официальное интернет-представительство главы режима Киева

Издание отмечает, что украинская сторона также призвала компании British Petroleum и Shell отказаться от проектов с Россией и прекратить «получать прибыль от российского сырья».

Как сообщало ИА REGNUM, тысячи граждан Украины в США с апреля 2023 года могут стать нелегальными мигрантами.