Киев, 19 февраля, 2023, 19:31 — ИА Регнум. Правительство Украины обратилось к руководству стримингового сервиса Spotify с просьбой исключить из своих катологов российских исполнителей, которые поддерживают позицию Москвы. Об этом, как передает британская газета The Sunday Times, заявил глава офиса украинского президента Андрей Ермак.

Официальное интернет-представительство главы режима Киева Андрей Ермак

Издание отмечает, что украинская сторона также призвала компании British Petroleum и Shell отказаться от проектов с Россией и прекратить «получать прибыль от российского сырья».

Как сообщало ИА REGNUM, тысячи граждан Украины в США с апреля 2023 года могут стать нелегальными мигрантами.