Киев попросил Spotify исключить из каталогов российских исполнителей
Sunday Times: Киев попросил Spotify исключить из каталогов российских исполнителей
Киев, 19 февраля, 2023, 19:31 — ИА Регнум. Правительство Украины обратилось к руководству стримингового сервиса Spotify с просьбой исключить из своих катологов российских исполнителей, которые поддерживают позицию Москвы. Об этом, как передает британская газета The Sunday Times, заявил глава офиса украинского президента Андрей Ермак.
Официальное интернет-представительство главы режима Киева
Андрей Ермак
Издание отмечает, что украинская сторона также призвала компании British Petroleum и Shell отказаться от проектов с Россией и прекратить «получать прибыль от российского сырья».
Как сообщало ИА REGNUM, тысячи граждан Украины в США с апреля 2023 года могут стать нелегальными мигрантами.