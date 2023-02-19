Пекин, 19 февраля, 2023, 19:31 — ИА Регнум. Конфликт на Украине должен закончиться, всем сторонам следует положить конец войне и найти способ прекращения огня, заявил 19 февраля в ходе встречи с министром иностранных дел Австрии Александером Шалленбергом глава канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая, член политбюро Ван И.

Ministerie van Buitenlandse Zaken Ван И

Представитель Китая отмечает, что власти КНР всегда выступали за мир и проведение переговоров. Пекин и впредь будет прилагать конструктивные усилия по разрешению конфликта.

В МИД Китая ранее заявили о планах правительства КНР опубликовать в ближайшее время «Концептуальный документ по инициативе глобальной безопасности», основанный на предложениях, выдвинутых председателем Си Цзиньпином.

В концепции будут изложены идеи руководства КНР, касающиеся урегулирования сложных проблем в области безопасности, уточнил Ван И.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 февраля на встрече с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой Ван И заявил о желании Пекина не затягивать украинский кризис и о том, что расширение его масштабов будет плохим сценарием.