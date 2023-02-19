Бастрыкин назвал предателями известных людей, критикующих Россию из-за рубежа

Москва, , 19:24 — REGNUM Известные люди, покинувшие Россию и критикующие российскую армию за рубежом, являются предателями. Об этом 19 февраля заявил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в интервью ТАСС.

Александр Бастрыкин Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Эти известные личности, сделав своё благосостояние в России, в том числе за счёт соотечественников, уехали из страны, а затем из-за рубежа стали давать нелицеприятные оценки в адрес российской армии», — сказал Бастрыкин.

По его словам, иначе как предателями их назвать нельзя.

Он отметил, что публичные фигуры не просто зарабатывают деньги на своём творчестве, но и влияют на культурное сознание и ценности, а значит, могут способствовать либо объединению, либо разделению людей.

Глава СК подчеркнул, что наличие большой аудитории и миллионов подписчиков предполагает определённую моральную ответственность за то, какая информация доносится обществу.

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